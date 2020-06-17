Moğolistan'da temiz suya erişime TİKA desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'ın Bayanhongor vilayetine bağlı 4 ilçede temiz su kuyusu açıldı.



Başkent Ulanbator'dan yaklaşık bin kilometre mesafede bulunan Bayanbulag, Bayan-Ovoo, Galuut ve Buutsagaan ilçeleri coğrafi konumu itibarıyla Gobi Çölü'nde bulunuyor. Son yıllarda artan küresel ısınmadan en çok etkilenen bu bölgelerde özellikle su kıtlığı geleneksel göçebe hayvancılıkla geçimlerini sağlayan ilçe halkının yaşamını olumsuz etkiliyordu. TİKA tarafından yürütülen proje ile Bayanhongor genelinde yaşanmakta olan içme suyu sorununun giderilmesi ve kırsal bölgede yaşayan insanların ve hayvanların suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 4 adet temiz su kuyusu açıldı. Bayanhongor vilayetinin Bayanbulag, Bayan-Ovoo, Galuut ve Buutsagaan ilçelerinde açılan su kuyuları ile Bayanbulag ilçesinde yaşayan bin 782 kişi, Buutsagaan ilçesinde yaşayan 3 bin 600 kişi, Galuut ilçesinde yaşayan 4 bin 100 kişi ve Bayan-Ovoo ilçesinde yaşayan 2 bin 600 kişinin temiz su ihtiyacı karşılandı.



Bayanhongor Valisi Batjargal Gonçigdorj, "Vilayetimizde TİKA tarafından 2020 yılında 4, son iki yıl içinde ise 10 farklı ilçede toplam 11 su kuyusu açıldı. TİKA tarafından açılan su kuyularından yerel halkımızın yanı sıra 2 milyon hayvan doğrudan faydalanmaktadır. Su kuyularının açılması ile susuzluk sorunumuz giderilmiştir. Yapılan desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya ve teşekkür ediyoruz" dedi.



Buutsagaan ilçesi Ölziit köyünde yaşayan çoban Uuganbayar Bataa ise, yaşadığı köyde herhangi bir nehir, dere gibi doğal su kaynağının olmadığını ve 20 metre derinliğinde el yapımı su kuyusuna sahip olduklarını ancak çıkan suyun içilebilir olmadığını dile getirerek, TİKA'nın yaptığı su kuyusunun köy halkı için hayati önem taşıdığını vurguladı. - ANKARA