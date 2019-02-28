Moğolistan'daki Mahkumlar Türkiye'nin Desteğiyle Meslek Sahibi Oluyor

TUĞRUL ÇAM - Moğolistan
'da bulunan bir cezaevindeki mahkumlar, Türkiye
'nin sağladığı destekle kurulan demir doğrama atölyesinde aldıkları eğitimle meslek sahibi oluyor.
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Moğolistan'daki projeleri kapsamında 2016 yılında cezaevlerinin bağlı olduğu İcra Muhakeme Kurumu iş birliğinde 441 No.lu Cezaevi'nde demir doğrama atölyesi kurdu. TİKA açık cezaevindeki atölyede ihtiyaç duyulan torna tesviye, demir bükme, demir kesme ve doğrama, kaynak makinesi gibi malzemeleri temin etti.
Moğolistan İcra Muhakeme Kurumu da atölye binasını genişleterek daha önce kullanılan küçük atölyenin yerine daha büyük bir binada çalışmaların yapılabilmesine imkan tanıdı.
TİKA'nın desteğiyle ayrıca Türkiye'den torna, demir doğrama, kaynakçılık konusunda eğitim vermek üzere 4 uzman Moğolistan'a getirildi. Eğitmenlerin 45 gün boyunca verdiği eğitimden 50'den fazla mahkum yararlandı ve sertifika alarak atölyede çalışmaya başladı.
Meyvelerini kısa sürede vermeye başlayan proje kapsamında, Moğolistanlı mahkumlar burada aldıkları eğitimle meslek sahibi olmaya başladı. Hafif suçlardan hüküm giymiş onlarca mahkum, demir doğrama ustası, kaynakçı ya da torna ustası oldu.
Cezaevi Müdürü Nergui Chimeddorj, AA muhabirine yürüttükleri projeyi anlatırken, TİKA'ya 2015'te başvurduklarını, bir yıl geçmeden projenin hayata geçirildiğini söyledi. Chimeddorj, mahkumların meslek sahibi olmalarının yanı sıra cezalarını tamamladıktan sonra daha kolay iş bulabildiklerini ve böylece tekrar suç işlemekten uzak kaldıklarını ifade etti.
Chimeddorj, "2017'de bu cezaevinden çıkan mahkumların yüzde 60 ila 70'i istihdam edilmişti. 2018'de bu oran yüzde 80'e kadar ulaştı." dedi.
Ulanbator'da 2017'de inşa edilen büyük bir cezaevinin ranza, kapı, demir parmaklık gibi ihtiyaçlarının da buradaki atölyede üretildiğini belirten Chimeddorj, TİKA'ya desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.
Bu arada mahkumlar, atölyedeki çalışmalarının karşılığında para da kazanıyor. Bazı mahkumlar kazandıkları parayla cezalarının bir parçası olan tazminatları ödüyor. Bazı mahkumlar da ailelerine para göndererek cezaevinden onlara destek oluyor.