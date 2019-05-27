Son Dakika Haberleri: Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımı

Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımı

1 saat önce

Türk hayırseverler Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımında bulundu.

Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımı, System.String[]
Türk hayırseverler Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımında bulundu.

Moğolistan'ın Bayan Ölgii şehri ve çevresindeki köylere Ramazan kolileri dağıtıldı. Hayırseverlerin yardımlarını muhtaçlara ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, bozkırda dağınık halde bulunan çadırlara yardımları teker teker taşıdı. Soğuğa rağmen yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar taşıyan görevliler 522 aileye yardım paketi ulaştırdı. - ULAN BATUR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
İnsani Yardım Vakfı, İHH, Moğolistan, Güncel
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