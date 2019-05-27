Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımı
1 saat önce
Türk hayırseverler Moğolistan'daki Müslümanlara Ramazan yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Türk hayırseverler Moğolistan
'daki Müslümanlara Ramazan yardımında bulundu.
Moğolistan'ın Bayan Ölgii şehri ve çevresindeki köylere Ramazan kolileri dağıtıldı. Hayırseverlerin yardımlarını muhtaçlara ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı
görevlileri, bozkırda dağınık halde bulunan çadırlara yardımları teker teker taşıdı. Soğuğa rağmen yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerinin ayağına kadar taşıyan görevliler 522 aileye yardım paketi ulaştırdı. - ULAN BATUR
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