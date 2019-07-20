Moğolistan'dan Türk iş adamına Dostluk Nişanı

Moğolistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamı Özkan Öztürk'e, Türk-Moğol ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle Moğolistan Cumhurbaşkanlığı tarafından "Dostluk Nişanı" verildi.

Moğolistan'da faaliyet gösteren Türk iş adamı Özkan Öztürk'e, Türk-Moğol ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle Moğolistan Cumhurbaşkanlığı tarafından "Dostluk Nişanı" verildi.

Moğolistan'da inşaat, alt yapı ve üst yapı işleri gibi çok sayıda proje gerçekleştiren HNC İnşaat'ın yetkilisi, aynı zamanda bir televizyon dizisinde başrol oynayan Öztürk'e ödülünü Moğolistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Enkhbold Zandaahuu takdim etti.

Öztürk, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıllardır inşaat ve ihracat sektöründe faaliyet gösterdikleri Moğolistan'da ödül aldığı için gurur duyduğunu söyledi.

Şirket olarak Moğolistan'ın ilk kapalı su arıtma tesisini kurduklarını, benzer bir tesisin inşaatını da sürdürdüklerini bildiren Öztürk, TİKA'nın kendilerine yaptırdığı 10 projenin yedisinin tamamlandığını, üçünün inşaatının devam ettiğini belirtti. Öztürk, projelerle hem Moğolistan'ın gelişmesine katkı sağladıklarını hem de Türkiye ile Moğolistan arasındaki köprüyü güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İş hayatının yanı sıra Türk-Moğol ortak yapımı "Erken Açan Gül" isimli dizide başrol oynadığını anlatan Öztürk, yer aldığı yapımın 2018'de Moğolistan'da en iyi dizi ödülünü aldığını ifade etti.

Öztürk'ün aldığı "Dostluk Nişanı", Moğolistan devletinin yabancı ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel iş birliklerini güçlendirmeye katkı sağlayan kişilere veriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kazak milyarderin yüzen sarayı Kuşadası'nda 2 milyon liralık yakıt aldı

Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu

İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor