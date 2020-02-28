Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı

6 saat önce

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı, System.String[]

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan devlet haber ajansı 'Montsame' tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar. Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Moğolistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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