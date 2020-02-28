Son Dakika › Dünya › Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı - Son Dakika Dünya
Moğolistan Devlet Başkanı Çin ziyareti sonrası karantinaya alındı
6 saat önce
Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.
Moğolistan devlet haber ajansı 'Montsame' tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar. Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.
Son Dakika ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Piyasalar koronavirüs nedeniyle 2008'den bu yana en kötü haftasını yaşıyor Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi