Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa, tedbir amaçlı karantinaya alındı - Son Dakika
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Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa, tedbir amaçlı karantinaya alındı

13 dakika önce

Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa ve beraberindeki heyetin Çin ziyareti dönüşü tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa, tedbir amaçlı karantinaya alındı, System.String[]

Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa ve beraberindeki heyetin Çin ziyareti dönüşü tedbir amaçlı karantinaya alındığı açıklandı.


Moğolistan Devlet Başkanı Battulga Khaltmaa ve beraberindeki heyetin Çin'e gerçekleştirdikleri ziyaretten sonra tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantina altına alındıkları açıklandı.


Devlet Başkanı Khaltmaa ve Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin ile diğer üst düzey hükümet yetkilileri dün Pekin'e resmi ziyarette bulunmuş, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile toplantı yapmıştı. - ULAN BATUR

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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