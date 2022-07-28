Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu

28.07.2022 16:39
Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu

Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanı Zagdjav Mendsaikhan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın ilkbaharda toplam 24 milyon baş yeni doğmuş besi hayvanına daha sahip olduğunu belirtti.

Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanı Zagdjav Mendsaikhan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın ilkbaharda toplam 24 milyon baş yeni doğmuş besi hayvanına daha sahip olduğunu belirtti. Rakam, son beş yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Mendsaikhan düzenlenen basın toplantısında, "Dolayısıyla bugün itibariyle Moğolistan topraklarında toplam 91 milyon baş besi hayvanı var" dedi.

Moğolistan göçebe bir ülke. Hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygun çözüm olarak görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı Japonya'da şiddetli yağış 310 bin haneyi elektriksiz bıraktı Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5'inci telefon görüşmesi başladı Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 5'inci telefon görüşmesi başladı
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:39:16. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement