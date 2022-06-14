Moğolistan heyeti, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meclis toplantısında Moğolistan'dan gelen belediye başkanları ve bürokratları ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta yerli ve yabancı birçok üretici, öğrenci, iş insanı ve akademisyen tarafından ziyaret edilen tarımsal üretim alanları, bu kez kapılarını Moğol heyetine açtı. İncelemelerde bulunmak üzere kente gelen heyet, haziran ayı meclis toplantısını da takip etti.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı konuşmada, uluslararası pek çok kurum ve kuruluşun proje alanlarını ziyaret ettiğini ve bazılarıyla ticari ilişkilerin başladığını belirtti.

Türkiye'nin ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü'nü örnek alan Moğolistan'ın da "Yeşil Kalkınma Politikası" kapsamında 1 milyar ağaç dikmeyi planladığını aktaran Yüce, "Bu kapsamda kardeş ülkemiz Moğolistan'ın 2030 yılına kadar hedeflediği 1 milyar ağaç ulusal hareketine bizler de her türlü katkı vermeye hazırız. Sakarya'nın fidanları Moğolistan'a nefes olacak. Sakarya'nın bereketi tüm dünyaya yayılacak." ifadesini kullandı.

Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Genel Sekreteri Yanjinlkham Puverdorj ise kendilerini misafir eden Türkiye Belediyeler Birliği ve Yüce'ye teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra daha dinamik şekilde çalışacağımız için Türkiye Belediyeler Birliğine de teşekkür ederiz. Bugünden itibaren sizinle hep birlikte olacağız ve birçok önemli işe imza atacağız. Moğolistan halkı adına tüm Sakarya'ya teşekkürlerimi iletiyorum."