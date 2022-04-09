Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu - Son Dakika
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Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

09.04.2022 16:36

- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu Moğolistan genelinde etkisini gösteren kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi.

- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu

ULAN BATUR - Moğolistan genelinde etkisini gösteren kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi.

Moğolistan'ın genelinde kum fırtınası etkili oldu. Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Umnugovi ve Dundgovi ili, batıdaki Govi- Altay ve Bayankhongor ili, başkent Ulan Batur, Uvurhangay, Tuv ili gibi merkezi bölgelerin yanı sıra doğudaki Hentiy ve Sühbatur ilinin kum fırtınasından etkilendiği bildirildi. Önümüzdeki günlerde etkisinin devam etmesinin beklendiği belirtilirken, başta göçebe çobanlar olmak üzere halka afetlere karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mart 2021'de Moğolistan'da şiddetli rüzgarlar ve şiddetli kum fırtınaları nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, binlerce hayvan telef olmuştu.

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Meteoroloji, Moğolistan, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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