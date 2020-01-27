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Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı
6 saat önce
Moğolistan, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yayılmasına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı
Moğolistan, Çin'de ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs salgınının yayılmasına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı.
Ulusal haber ajansı Montsame, Moğolistan'da 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren tüm eğitim birimlerinin, Çin ile motorlu taşıt ve yaya trafiğini sağlayan sınırların kapatıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:43
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