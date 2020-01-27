Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı - Son Dakika Dünya

Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı

6 saat önce

Moğolistan, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yayılmasına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı

Moğolistan, koronavirüs salgınına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı, System.String[]

Moğolistan, Çin'de ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs salgınının yayılmasına karşı sınırlarını ve üniversiteleri kapattı.


Ulusal haber ajansı Montsame, Moğolistan'da 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren tüm eğitim birimlerinin, Çin ile motorlu taşıt ve yaya trafiğini sağlayan sınırların kapatıldığını duyurdu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:43 
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