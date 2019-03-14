Son Dakika Haberleri: Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan Akar'ı Ziyaret Etti

Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan Akar'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan Akar'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa'yı Bakanlıkta askeri törenle karşıladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Ankara, Hulusi Akar, Moğolistan, Güncel
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