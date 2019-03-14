Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan Akar'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Moğolistan
Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ı ziyaret etti.
Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar, Ankara
'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Moğolistan Savunma Bakanı Enkhbold Nyamaa'yı Bakanlıkta askeri törenle karşıladı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:47 Kaynak: İHA
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