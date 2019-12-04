Moğolistan vatandaşlığı alan İranlı judocu İsrail'deki müsabakalara katılacak

Japonya'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda İsrailli rakibi ile karşılaşmamak için İranlı yetkililerin baskısıyla yarı finalde Belçikalı rakibine kasıtlı olarak yenilen İranlı judocu Said Mollai'nin, İsrail'de düzenlenecek müsabakalara Moğolistan adına katılacağı belirtildi.

Jerusalem Post'un haberine göre, pazartesi günü Moğolistan'dan vatandaşlık alan İranlı Dünya Şampiyonu judocu Mollai, İsrail'e gidecek. Mollai, ocak ayında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenecek Judo müsabakalarına Moğolistan adına katılacak.

Mollai, iki gün önce Instagram hesabından, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını paylaştı.

Şampiyon judocu paylaşımında, "Moğolistan Cumhurbaşkanı'na bana Moğolistan vatandaşlığı sunduğu ve olimpiyat hayallerimi sürdürmeme yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberde, İranlı judocunun Battulga ve Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer ile istişarelerde bulunmasının ardından gelecek ay İsrail'de düzenlenecek müsabakalara katılma kararı aldığı kaydedildi.

İsrailli rakiple karşılaşmayınca İran müsabakalardan men edilmişti

Mollai, ağustos ayında Tokyo'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda, finalde İsrailli rakibi Sagi Muki ile karşılaşmamak için yarı finalde Belçikalı Matthias Casse'ye kasıtlı olarak yenildiğini iddia etmişti.

Bu iddia üzerine soruşturma başlatan Uluslararası Judo Federasyonu, soruşturma sonucunda İran'ın uluslararası müsabakalardan men edildiğini açıklamıştı.

İranlı sporcu daha sonra Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yayımlanan açıklamasında, İranlı yetkililerin, müsabakalara çıkmaması ya da kaybetmesi yönünde kendisine baskı yaptığını ifade ederek, şunları kaydetmişti:

"Tüm rakiplerimi yendim ve Dünya Şampiyonu olabilirdim ancak ülkemin yasaları nedeniyle yarışamadım çünkü kendim ve ailemin karşılaşacağı sonuçlardan korktum."

Mollai, ağustos ayında Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ardından İran yerine Almanya'ya gitmişti.

İran, Tel Aviv yönetimini resmi olarak tanımadığı için İranlı sporcular, uluslararası müsabakalarda İsrailli rakipleriyle karşılaşmamak adına ya rakiplerine yeniliyor ya da müsabakalara çıkmıyor.