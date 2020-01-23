Moğolistanlı şahsın öldürülmesinde 4 şüpheliye müebbet hapis talebi - Son Dakika

Şişli'de aynı evde kaldıkları Moğolistan uyruklu Boldbaatar Tserennadmid'i döverek öldürdükleri iddia edilen 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 4 şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini isteyen savcılık, iddianamesinde şüphelilerden birinin olaydan sonra delilleri yok etmek amacıyla olay yerini gören kameranın açısını değiştirdiğini kaydetti.



Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta 17 Temmuz 2019'da akşam saatlerinde Moğolistan uyruklu 6 kişinin Boldbaatar Tserennadmid'ı döverek öldürmesine, Munkhdoldor Ulziidoo isimli kadını ise yaralamalarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Boldbaatar Tserennadmid ile müşteki Munkhdolgor Ulziidoo ve sanıklar Khudermunkh Chinzorig, Mandukhai Bat-Erdene ve Uugonzolboo Boldbaatar'ın aynı evde yaşadıkları belirtildi.



Maktul ile sanıklardan biri arasında husumet olduğu belirtildi



Maktul ile yaralanan kadının evin bir odada, sanıklar Boldbaatar ile eşi Bat-Erdene'nin bir odada, sanık Chinzorig'in ise başka bir odada kaldıklarının belirtildiği iddianamede, maktul Tserennadmid ile sanık Boldbaatar arasında evin kullanımı ve kira ödemesi konusunda olay öncesinde husumet olduğu belirtildi. İddianamede, sanıklar Boldbaatar, Tsenguun Bayarsaikhan, Jambajamts Munkhbat ile Baasankhuu Ankhner'in eve birlikte geldikleri ve müşteki ile maktulün aynı odada bulundukları sırada diğer sanıklarla birlikte Boldbaatar'ın odasında yemek yedikleri ifade edildi.



Tekme ve yumruklarla saldırdıkları kaydedildi



İddianamede, maktul ile müştekinin odasından sesler gelmesi üzerinde sanık Boldbaatar ve müşteki arasında tartışma yaşandığı, maktulün lavaboya gittiği sırada sanıklar Boldbaatar, Bayarsaikhan, Munkhbat ile Ankhner'in müştekiye tekme ve yumruklarla saldırdığı, kavga devam ederken maktulün gelmesi sonrasında maktule saldırmaya başladıkları kaydedildi.



Bir sanığın maktulü dövmeye teşvik ettiği anlatıldı



Müştekinin yardım istemek için dışarıya kaçtığının anlatıldığı iddianamede, 4 sanığın maktulü dövmeye devam ettiği, maktule saldırmayan 2 sanıktan Chinzorig'in dışarıya ses gitmemesi için evin camlarını kapattığı ve kavga sırasında kırılan sandalyeyi çöpe attığı, sanık Bat-Erdene'nin ise tartışmayı başlatarak sanıkları maktulü dövmesi için teşvik ettiği belirtildi.



Olay yerini gösteren kameraların açısı değiştirildi



Yardım istemek için evden kaçan müştekinin Türkçe bilmemesi nedeniyle olayı anlatamadığı, evde kalan 4 sanığın ise maktulü bilincini kaybedene kadar dövdüğünün belirtildiği iddianamede, maktul evde hareketsiz yatarken evden çıktıkları ve sanıklardan Boldbaatar'ın olay yerini gösteren kamera açısını değiştirerek delilleri yok etmek istediği ifade edildi.



Maktulün 20 Temmuz 2019'da evde ölü bulunduğunun anlatıldığı iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün ölümünün kafa-göğüs travmasına bağlı kaburga kırıkları ve beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğuna ilişkin ifadelere yer verildi.



4 şüpheliye müebbet 2 şüpheliye 15 yıla kadar hapis



Savcılıkça hazırlanan iddianamede, maktulü döven sanıklar Baasankhuu Ankhner, Jambajamts Munkhbat, Tsenguun Bayarsaikhan ve Uugonzolboo Boldbaatar'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi, 'Kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.



İddianamede, kavga esnasında seslerin duyulmaması için camları kapatan sanık Khudermunkh Chinzorig ve tartışmayı başlatan sanık Bat-Erdene'nin ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmeleri talep edildi. - İSTANBUL