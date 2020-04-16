Moğollar ile 53 yıllık 'Sanat Serüveni' - Son Dakika
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Moğollar ile 53 yıllık 'Sanat Serüveni'

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, Dünya Sanat Günü'nde, Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Moğollar grubunun efsane isimleri Cahit Berkay, Taner Öngür ve Emrah Karaca'yı sanatseverler ile buluşturdu.

Moğollar ile 53 yıllık 'Sanat Serüveni', System.String[]

Maltepe Belediyesi, Dünya Sanat Günü'nde, Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Moğollar grubunun efsane isimleri Cahit Berkay, Taner Öngür ve Emrah Karaca'yı sanatseverler ile buluşturdu. "Sanat Serüveni" isimli program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalı ve instagram hesabından canlı yayımlandı. 1967 yılında İstanbul'da kurulan topluluğun üyeleri, Cahit Berkay ve gitarist Taner Öngür, hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade ederek korona virüse karşı korunmak için evde kalmanın önemine değindiler. Berkay, 29 Şubat'ta Hollanda dönüşünde Avrupa'da yeni başlayan salgına karşı evinde kendini karantinaya almaya başladığını söylerken Öngür de 1 Mart'tan bugüne geçen bir buçuk aylık süreçte evinden çıkmadığını söyledi. Şubat ayında Hollanda'da albüm kaydı hazırladıklarının müjdesini veren Cahit Berkay, virüsün sona ermesini ve dinleyicilerine kavuşmayı umutla beklediklerini söyledi. Konserlerin yeniden başlamasıyla birlikte coşkulu geçeceğini düşündüğünü ifade eden Öngür, "İnsanlar hasret kaldı. Kıymetini anladı. Seyirciyle sahneye çıkıp müzik yapmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anladık. Müzik dinleyicileri de anladı." dedi.


Unutulmaz müziklerini seslendirdiler


Türk sinemasının unutulmaz filmlerine hafızalara kazınan müzikler yapan Cahit Berkay, "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Çiçek Abbas" film müziklerini sazı eşliğinde seslendirdi. Grubun solisti Emrah Karaca, babası Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın "Resimdeki Gözyaşları" isimli unutulmaz eserini gitarı eşliğinde söyledi. Grubun üyelerinden Engin Yörükoğlu'nun 23 Nisan'da ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle düzenlemeyi planladıkları anma programının salgın nedeniyle iptal olduğunu ifade eden Karaca ve grup üyeleri Yörükoğlu'nu andı. Program, Taner Öngür'ün, Nazım Hikmet'in şiirinden bestelediği "Son Otobüs" isimli eseri gitarı eşliğinde müzikseverlere sunmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Berkay Şahin, Cahit Berkay, Moğollar, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:06 Kaynak: İHA

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