Moğollar, Sanatfest'te İzmitlileri mest etti

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park'ta düzenlenen SanatFest'in ikinci gününde Moğollar Grubu sahne aldı. Moğollar Grubu'nun konseri büyük beğeni topladı.



İzmit Belediyesi'nin destekleriyle Seka Park'ta düzenlenen "Kadının Gücü" konseptiyle ikinci gününü geçiren SanatFest dolu dolu etkinlikleriyle İzmitlilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Şeyma Çiftçi ile zumba gösterisi büyük ilgi gördü. Ardından festival alanına gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet stantları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Gecenin sonunda ise Anadolu Rock'ın önemli gruplarından Moğollar Grubu sahne aldı.



Konser öncesinde sahneye gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu kadar güzel insanı bir arada görmekten onur ve şeref duydum. İstedik ki İzmit'te canlılık ve renk gelsin. İstedik ki İzmit'te insanlar bir araya gelsin. Festivaller kenti İzmit sözümüz kapsamında SanatFest'in etkinliğine destek verdik. SanatFest ekibine sloganlarını 'Kadının Gücü' olarak belirledikleri içinde ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Hürriyet'in ardından sahneye Cahit Berkay, Engin Yörükoğlu, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'dan oluşan Moğollar Grubu çıktı. Anadolu Rock'ın en sevilen şarkılarını seslendiren grup konsere katılanları adeta mest etti. İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve 2 saat boyunca süren konserin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet grup üyelerine çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ