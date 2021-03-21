Mohamed Hadid: İstanbul'a bayıldım - Son Dakika

Mohamed Hadid: İstanbul'a bayıldım

21.03.2021 08:49
Mohamed Hadid: İstanbul'a bayıldım, System.String[]

Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy ile birlikte Türkiye'ye gelen Hadid, önceki gün Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan tahin konseptli The Levand adlı mekanın açılışına katıldı.

Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy ile birlikte Türkiye'ye gelen Hadid, önceki gün Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan tahin konseptli The Levand adlı mekanın açılışına katıldı. Gayrimenkul kralı olarak anılan Mohamed Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.

3 gün İstanbul'da konaklayacağı ve İstanbul'un tarihi yerlerini de gezeceği öğrenilen Mohamed Hadid "Türk insanının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" dedi.

Mohamed Hadid: İstanbul'a bayıldım

Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, CEO, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mohamed Hadid: İstanbul'a bayıldım - Son Dakika Magazin


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