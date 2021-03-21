Mohamed Hadid: İstanbul'a bayıldım
21.03.2021 08:49
Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy ile birlikte Türkiye'ye gelen Hadid, önceki gün Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan tahin konseptli The Levand adlı mekanın açılışına katıldı.
Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy ile birlikte Türkiye'ye gelen Hadid, önceki gün Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan tahin konseptli The Levand adlı mekanın açılışına katıldı. Gayrimenkul kralı olarak anılan Mohamed Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.
3 gün İstanbul'da konaklayacağı ve İstanbul'un tarihi yerlerini de gezeceği öğrenilen Mohamed Hadid "Türk insanının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" dedi.
Son Dakika Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu