Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi - Son Dakika

Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi

21.03.2021 21:05
Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi, System.String[]

Gigi ve Bella kardeşlerin babası Mohamed Hadid, İstanbul gezintisini Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi ile sürdürdü. İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Hadid, "İstanbul dünyadaki favori şehrim. Çünkü burada yeniyi ve eskiyi birlikte görüyorsunuz" dedi.

Dün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası emlak kralı Mohamed Hadid, tarihi ve turistik mekanlardaki gezintisinin ardından Beyoğlu Dolapdere'de bulunan "İstanbul Pilevneli Gallery" isimli sanat galerisine gitti.

Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ

Burada yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisini gezen Mohamed Hadid, eserlerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadid, serginin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi

"İSTANBUL DÜNYADAKİ FAVORİ ŞEHRİM"

Refik Anadol ile birlikte sergiyi gezen Mohamed Hadid, "Sergiden çok heyecan duydum. Daha önce Londra'da farklı şehirlerde de gördüm. Fakat ilk kez burada arka planını anlayabildim. Çünkü sergiyi dizayn eden, oluşturan kişiyle birlikteyim. Bu deneyim için ona teşekkür ederim. Burada evimde bir yerde gibi hissettim. Bu kapsamlı sunum için galeriye de teşekkür ederim. İstanbul dünyadaki favori şehrim. Çünkü burada yeniyi ve eskiyi birlikte görüyorsunuz. Kültürü, yemekleri, insanları hepsi bir arada büyüleyici bir yer" diye konuştu.

Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi
Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi

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Son Dakika Magazin Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi - Son Dakika Magazin


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