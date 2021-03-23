Mohamed Hadid: Seni seviyorum İstanbul

Bir işadamı arkadaşının davetiyle İstanbul'a gelen dünyaca ünlü emlak kralı Mohamed Hadid, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu pazar günü özel izinle şehir turuna çıktı.

AYASOFYA'DA NAMAZ KILDI

Hollandalı sevgilisi Maxime Nova'nın da eşlik ettiği Mohamed Hadid, önce Sultanahmet'te bulunan Aya Hotel'in teras katında yemek yedi, ardından Sultanahmet ve Ayasofya camilerini gezdi. İşadamı Ayasofya'da namaz da kıldı.

ANADOL'UN SERGİSİ HEYECANLANDIRDI

Mohamed Hadid'in İstanbul turunun son durağı Refik Anadol'un sergisi oldu. Bol bol fotoğraf çektiren işadamı, kendisine sergisini açan Refik Anadol'a teşekkür etti ve "Çok heyecanlandım. Sergiyi daha önce New York'ta deneyimlemiştim ama burada arka planını anlayabildim" dedi. Hadid, İstanbul'u çok sevdiğini de söyledi: "Kültürü, yemeği, insanları keyifli ve harikaydı. Seni seviyorum İstanbul!"

Gigi'nin adı Nur Bella'nın adı Hayriye

Dünyaca ünlü top modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası olan Mohamed Hadid, sürpriz bir açıklama yaptı: "Çocuklarım ve torunlarımın Müslüman isimleri var. Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi Hayriye. Gigi, kızının adını Khai koydu. Yani Hayriye'nin kısaltılmış hali."