Mohamed Salah'tan 5374 Dakikada 50 Gol
1 saat önce
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti.
Liverpool
'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah
, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti.
Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere
'de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer
'ın ardından bu alanda ikinci isim oldu. Premier Lig'de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle: Alan Shearer
5337 dakikaMohamed Salah
5374 dakikaFernando Torres
5483 dakikaRuud Van Nistelrooy
5600 dakikaSergio George
5710 dakika
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:30
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