Son Dakika Haberleri: Mohamed Salah'tan 5374 Dakikada 50 Gol

Mohamed Salah'tan 5374 Dakikada 50 Gol

1 saat önce

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti.

Mohamed Salah'tan 5374 Dakikada 50 Gol, System.String[]
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de attığı ilk 50 golünü 5374 dakikada kaydetti.

Liverpool adına etkili bir sezon geçiren yıldız futbolcu İngiltere'de 50 golü 5337 dakikada atan efsane forvet Alan Shearer'ın ardından bu alanda ikinci isim oldu. Premier Lig'de 50 golü en kısa sürede atan isimler şöyle:

Alan Shearer 5337 dakika

Mohamed Salah 5374 dakika

Fernando Torres 5483 dakika

Ruud Van Nistelrooy 5600 dakika

Sergio George 5710 dakika
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:30 

Alan Shearer, Liverpool, Mohamed Salah, Güncel
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