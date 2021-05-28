Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Düğün hazırlıklarına başlayan çift bir yandan da dünyayı gezmeye devam ediyor. Amerika, Bali, Dubai ve son olarak da Ibıza'ya giden çift aşk kareleriyle adından söz ettiriyor.

ELİYLE KAPATTI

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi olan Subaşı son paylaşımıyla çok konuşuldu. Her pozunda eliyle karnını gizlemeye çalışan Subaşı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

Bebek iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Subaşı geçtiğimiz günlerde, ' "Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo." paylaşımıyla sevgilisine olan aşkını dile getirmişti.

Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.