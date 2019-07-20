Son Dakika Haberleri: Moi Gomez Villarreal adına imzaladı
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Moi Gomez Villarreal adına imzaladı

13 dakika önce

Moi Gomez Villarreal ile anlaştı. Kanat Getafe, Huesca ve Sporting için oynadıktan sonra eski kulübüne geri döndü

Moi Gomez Villarreal ile anlaştı. Kanat Getafe, Huesca ve Sporting için oynadıktan sonra eski kulübüne geri döndü
Moi Gomez Villarreal adına imzaladı
Villarreal, Getafe, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05 
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