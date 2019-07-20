Moi Gomez Villarreal adına imzaladı
13 dakika önce
Moi Gomez Villarreal ile anlaştı. Kanat Getafe, Huesca ve Sporting için oynadıktan sonra eski kulübüne geri döndü
Moi Gomez Villarreal
ile anlaştı. Kanat Getafe
, Huesca ve Sporting için oynadıktan sonra eski kulübüne geri döndü
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:05
Fethiyespor'da şok olay! Başkan, korumasına futbolcuyu darp ettirdi iddiası Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Lecce: Burak Yılmaz'dan vazgeçmedik