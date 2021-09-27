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Mojang 2 Yeni Minecraft Oyunu Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika

Mojang 2 Yeni Minecraft Oyunu Üzerinde Çalışıyor

27.09.2021 23:14
Mojang 2 Yeni Minecraft Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Söylentiye göre Mojang 2 yeni Minecraft oyunu üzerinde çalışıyor. Üstelik bu yeni oyunlar eski oyunların bir parçası olmayacak.

Mojang 2 Yeni Minecraft Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Söylentiye göre Mojang 2 yeni Minecraft oyunu üzerinde çalışıyor. Üstelik bu yeni oyunlar eski oyunların bir parçası olmayacak. Minecraft ve Minecraft Dungeons serilerinden farklı Mojang oyunları bizi bekliyor!

Windows Central'ın yazısına göre, yakın dönemde Minecraft hesaplarından paylaşılan çeşitli görseller, oyun serisinin geleceği için anlam ifade ediyor olabilir. 2014 yılında 2.5 Milyar dolara Microsoft tarafından satın alınan Mojang, şu ana kadar toplam 200 milyon Minecraft kopyası satmayı başardı. Minecraft Earth ile başarı elde edemeyen stüdyo oyunun serverlarını bu haziran ayında kapatmak zorunda kalırken, Minecraft Dungeons büyük bir başarıya imza attı. 2020'de çıkan Minecraft Dungeons, bu yılın şubat ayına kadar 10 milyon satış yapmayı başardı, üstelik oyun Steam çıkışını henüz çok yakın zamanda gerçekleştirdi.

Dungeons başarısının ardından Mojang, Minecraft serisi için yeni yan oyunlar üretmeyi planlıyor olabilir. Merkezi Stockholm'de bulunmasına rağmen, dünyanın çeşitli yerlerinden çalışanları bulunan stüdyo, yakın zamanda paylaştığı görsellerle oyun severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Mojang Yaratıcı Pazarlama ve İletişim Müdürü Thomas Wiborgh'un daha önceki açıklamaları da göz önüne alındığında, yakın gelecekte bizi yeni Minecraft projeleri bekliyor olabilir. Wiborgh "Minecraft Earth ve Minecraft Dungeons'ın ardından, bir uzun metrajlı film planlıyoruz, destansı bir canlı gösteri hazırlıyoruz ve yepyeni oyunlar için yeni fikirler üretiyoruz." demişti.

Gelin şimdi birlikte "Yeni oyun geliyor!" iddialarına sebep olan paylaşımlardan bazılarına bakalım:

Mojang 2 Yeni Minecraft Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Bir Instagram paylaşımında yukarıdaki görseli paylaşan Minecraft resmi hesabı paylaşıma şiirsel bir yorum eklemeyi ihmal etmemiş: "Huzurlu bir ağaç ev. Ferahlatıcı bir kavun dilimi. Muhteşem bir gün batımının yumuşak parıltısında dans eden papağanlar. Bunlar sadece üç mükemmel grup ismi değil - aynı zamanda cennetin sadece bir asma tırmanışı kadar uzakta olduğunun kanıtı!"

Mojang 2 Yeni Minecraft Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Yukarıdaki resimde ise, Minecraft için Stardew Valley tarzı bir konsept tasarımı görüyoruz. Minecraft evreninde geçen, sadece tarım ve hayvancılıkla ilgilenen basit bir oyun yakın gelecekte görebileceğimiz oyunlar arasında mı? Yoksa Mojang Terraria veya Blockheads stilini benimseyip yandan bakışlı bir hayatta kalma oyunuyla bizi şaşırtacak mı? Minecraft Dungeons'da da gördüğümüz gibi, piksel-art ve farklı perspektifler kullanabilme özgürlüğü, Mojang'e Minecraft'ı hiç düşünmediğimiz oyunlara uyarlayabilme fırsatı sundu. İzometrik bir RPG olan Minecraft Dungeons, şaşırtıcı bir başarıya ulaştı ve oyunseverlerden yüksek not aldı. Peki neden yeni bakış açıları denenmesin?

Windows Central'dan Jez Corden, yazısını heyecan verici bir iddiayla tamamlıyor:

"Kesin olarak bildiğim bir şey var: Daha fazla Minecraft geliyor. Mojang'ın Minecraft veya Minecraft Dungeons olmayan en az iki yeni projesi olduğunu güvenilir kaynaklardan duydum, ancak bu oyunların tam olarak neye benzeyebileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de tüm bu piksel tarzı sanat gönderilerinin aslında tam gelişmiş projeler için 'teaserlar' olduğunu öğreneceğiz. Umut fakirin ekmeği…"

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Kaynak: SaveButonu

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