Son Dakika Haberleri: Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde
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Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde

2 saat önce

Ankaragücü, Wilfried Moke'yi transfer etti.

Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde, System.String[]
Ankaragücü, Wilfried Moke'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankara ekibinin formasını giyen Moke ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı"
Moke, geçtiğimiz yıl Ankaragücü formasıyla 13 maçta forma giymişti.


Ankaragücü, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
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