Moke, İki yıl daha Ankaragücü'nde
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Ankaragücü, Wilfried Moke'yi transfer etti.
Ankaragücü Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
, Wilfried Moke'yi transfer etti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankara ekibinin formasını giyen Moke ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertliler transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan
ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan
yer aldı"
Moke, geçtiğimiz yıl Ankaragücü formasıyla 13 maçta forma giymişti.
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