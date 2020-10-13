'Mola' ile aramada evde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda, 3 kilo 825 gram kubar esrar ve bahçesinde ekili vaziyette 75 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla, Gediz'e bağlı Fırdan köyünde Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu sattığı belirlenen Ş.K.'ye yönelik dün operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Mola' ile şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 kilo 825 gram kubar esrar bulundu. Evin bahçesinde yapılan aramada ise ekili halde 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.Şüpheli Ş.K., gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.