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Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika

Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı

28.05.2021 18:31
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, pamuk yüklü TIR dorsesine saklanarak Yunanistan'a kaçmak isteyen Eritre uyruklu 3'ü kadın, 1'i çocuk 5 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, pamuk yüklü TIR dorsesine saklanarak Yunanistan'a kaçmak isteyen Eritre uyruklu 3'ü kadın, 1'i çocuk 5 kişi yakalandı. Göçmenleri mührü sökerek dorseye gizlece bindiren 2 kişiden F.S. yakalanırken, kaçan F.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan yüklediği pamukları yurtdışına götürmek için 34 BFP 875 plakalı TIR'la yola çıkan Hüsamettin İlgün (66), Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mola vererek, geceyi bir otelde geçirdi. Kalktığında TIR'ın yanına giden İlgün, 2 kişinin dorsenin kesilen mührünü bağlamaya çalıştığını görünce ne yaptıklarını sordu, aralarında  tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi kaçarken, TIR'ın şoförü İlgün  kaçamayan F.S.'yi (26),  polis ekiplerine teslim etti.  Açılan  dorse içinde pamuklar arasında gizlenmiş, 3'ü kadın, 1'i  kız çocuğu olmak üzere 5 kişi bulundu.  Yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin Eritre  uyruklu oldukları ve kaçak olarak Yunanistan'a gitmek için TIR'ın dorsesine bindirildikleri belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TIR dorsesinin mührünü söküp, kaçak göçmenleri araca bindirdiği iddiasıyla gözaltına alınan F.S. ile kaçan F.K.'nin göçmenleri,  İstanbul'dan kiraladıkları araçla Malkara'ya getirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, kaçan F.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı

Yunanistan, İstanbul, Tekirdağ, Eritre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mola verdiği TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı - Son Dakika


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