Moldova A Milli Futbol Takımı Eskişehir'e Geldi

Moldova A Milli Futbol Takımı
, 25 Mart Pazartesi günü 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye
ile yapacağı maç için Eskişehir
'e geldi.
Moldova kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan
Havalimanı'na ulaştı. A Milli Futbol Takımı, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.
Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un yeni Eskişehir Stadı'ndaki basın toplantısı yarın TSİ saat 18.30'da başlayacak. Misafir takım, son antrenmanını ise ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere saat 19.00'da aynı statta yapacak.
Futbol Takımı'nın teknik direktörü Spiridon tarafından belirlenen kadro şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Alexei Koşelev (Fortuna Sittard), Stanislav Nama?co (FK Zeta), Dumitru Celeadnic (FC Sheriff
)
Defans: Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (FC Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Oleg Reabciuk (Porto
), Ion Jardan (FC Petrocub Hince?ti)
Orta Saha: Catalin Carp (Ufa, Rusia), Eugen Cebotaru (FC Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (FC Sheriff), Artur Ionita (Cagliari), Iaser ?urcan (FC Petrocub Hince?ti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Speran?a Nisporeni), Radu Ginsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail FK)
Forvet: Ion Nicolaescu (FK Şahtyer Soligorsk), Vitalie Damaşcan (Torino
), Vladimir Ambros (FC Petrocub Hince?ti), Nicolae Milinceanu (FC Chiasso)