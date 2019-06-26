Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti

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Erdoğan imzaladı, Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılacak

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.