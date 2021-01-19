Moldova asıllı sanatçıdan, Macron'un "İslam karşıtlığına" Fransızca "Taleal Bedru" ilahisiyle tepki - Son Dakika

Moldova asıllı ses sanatçısı Leonida Timuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemdeki İslam karşıtı tutumuna ve açıklamalarına, Fransızca okuduğu "Taleal Bedru (Salut Mon Prophete)" ilahisiyle tepki gösterdi.

Timuş, yaptığı açıklamada, "Macron ve Fransız yetkililerin, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlere destek veren söylemlerini üzüntüyle karşıladığını" belirtti.

Buna tepki olarak, Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiğinde kendisini sevgi ve merhametle karşılayan halkın hep bir ağızdan okuduğu "Taleal Bedru Aleyna (Ay Doğdu Üzerimize)" ilahisini Fransızca seslendirdiğini söyleyen Timuş, "Macron, İslam'a saldırarak insanların duygularını incitti." dedi.

Timuş, İslami değerlerin, sembollerin ve inançların aşağılanmasını kesinlikle reddettiğini vurguladı.

Bu tür hakaretlerin evrensel insani değerlere ve toplumların manevi hassasiyetlerine zarar verdiğinin altını çizen Timuş, "O yüzden anlamı çok ama çok büyük olan bu ilahiyi başta Macron olmak üzere tüm Fransızların kendi anlayacakları dilde dinlemelerini daha da ötesi anlamalarını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 1998'de doğan Leonida Timuş, 3 yaşından itibaren şarkı söylemeye başladı.

Yabancı dillere olan ilgisi sayesinde Fransızca, İngilizce, Rusça ve Rumence dersler alan ardından İtalyanca ve Türkçeyi de öğrenerek toplamda 6 dili çok iyi derecede konuşan sanatçı, 2015 yılında Türkiye'de yaşayan annesinin yanına yerleşmişti.

Timuş, Kur'an-ı Kerim'in Rumence mealini okumasının ardından İslam dinini araştırmış ve Müslüman olmuştu.