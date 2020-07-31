Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19'e ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, ve Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 390 artarak 24 bin 733'e, ölen sayısının ise 7 artışla 778'e yükseldiği bildirildi.

Vakalardan 3 bin 281 kişinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 2 bin 538 Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, 229 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 17 bin 269 olduğu aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 11 artarak 1611'e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 30 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, milli sporcuların antreman yaptığı havuzlar hariç halka açık havuzların 1 Ağustos itibarıyla kapatılmasına yönelik karar aldı.

Moldova Başbakanı İon Chicu, Kovid-19 vakalarının son günlerde arttığını belirterek, "Tedbirlerin hafifletilmesi, vakaların artışına yol açtı. Kurum ve işletmelerin birçoğu salgına karşı belirlenen kurallara uymuyor. En kritik durum dinlenme merkezlerinde ve havuzlarda yaşanıyor." dedi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbravyanu, vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunarak, "Kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı hareketlerimize bağlı." ifadelerini kullandı.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Azerbaycan'da vaka sayısı 32 bine yaklaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 318 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 31 bin 878'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 714 artarak 25 bin 882'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 448'e çıktı.

Bugüne kadar 724 bin 953 testin yapıldığı Azerbaycan'da 5 bin 548 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti. Son haftada günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 23 bin 773 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede vaka sayısının 215 artarak 23 bin 773'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artışla 139'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, gün içerisinde ülkede iyileşenlerin sayısının 524 artarak 14 bin 204'e ulaştığı aktarıldı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 430 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Belarus'ta 143 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 143 artarak 67 bin 808'e, ölü sayısı ise 6 artışla 559'e çıktı.

1002 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 62 bin 444'e ulaştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 409 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 7 bin 409'a çıktı.

Son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 42 artarak 6 bin 193'e yükselirken, böylece hastaların yüzde 83,5'i iyileşmiş oldu.

Kovid-19 kaynaklı 60 ölümün gerçekleştiği ülkede 1156 kişinin tedavisi sürüyor.