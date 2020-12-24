Moldova Başbakanı Chicu istifa etti
24.12.2020 09:35
Moldova Başbakanı Ion Chicu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.
Moldova Başbakanı Ion Chicu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.
Moldova'da 15 Kasım'da yapılan seçimlerden galip gelen seçilmiş Devlet Başkanı Maia Sandu'nun yarın göreve resmen başlamasından önce sürpriz bir gelişme yaşandı. Başbakanı Ion Chicu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Başbakan Chicu, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Ülke yönetimiyle erken parlamento seçimlerinin yapılması için gereken adımları istişare ettim. Bu, ülkedeki önemli sorunların çözümü için gerekli" dedi ve istifa kararını açıkladı. Ülkede Chicu hükümeti 14 Kasım 2019'da kurulmuştu.
Son Dakika Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Güne yükselişle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Ankara sabah saatlerinde beyaza büründü! Başkent'ten ilk görüntüler Son Dakika! Çin'den satın alınan koronavirüs aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Koronavirüs mutasyonla bitebilir" dedi! Gündem yaratan iddiayı Türk bilim insanları değerlendirdi Oyuncu Atilla Saral bu kez de Londra'da mahsur kaldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi