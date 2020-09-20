Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 260 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 46 bin 596'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ölenlerin sayısının 2 artışla 1203, iyileşenlerin sayısının 400 artarak 34 bin 636 olduğu belirtildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, yaklaşık 25 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 artarak 2 bin 75'e yükseldi.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 688 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 213 artarak 75 bin 674'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artışla 780'e yükseldi.

Virüsten 53 kişi sağlığına kavuştuğu ülkede iyileşen sayısı 73 bin 265'e ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1629 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 5 gündür 200'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 199 artarak 51 bin 434'e, ölü sayısının ise 2 artarak 431'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 519 artarak 47 bin 790 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 213 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.