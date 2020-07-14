Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor

Moldova, Belarus ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Moldova, Belarus ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

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Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 269 artarak 19 bin 708'e, ölü sayısının da 6 artışla 655'e çıktığı bildirildi.

Son günde 1789 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, 240 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısının 13 bin 33 olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 17 artarak 1399'a çıktığı, Kovid-19 hastalarının yüzde 63'ünün iyileştiği, yüzde 32,9'unun tedavi altında olduğu belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 27 bin 513 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta 6 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 155 artarak 65 bin 269'a, ölü sayısı 6 artışla 474'e yükseldi.

Ülkede, toplam 1 milyon 144 binden fazla Kovid-19 testi yapılırken, 307 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 55 bin 799'a ulaştı.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 14 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde 121 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 13 bin 993'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 65, gün boyunca iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının da 44 artışla 8 bin 74 olduğu belirtildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 75 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Günlük vaka sayısının dün ilk defa 500'ün üzerine çıktığı ülkede 5 bin 854 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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