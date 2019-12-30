Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Politika Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde - Son Dakika

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Hava şartları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde gerçekleştirilen törende, 2 ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından liderler, baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Dodon, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde
Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası! Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:18 30 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi - Son Dakika Haber
00:08 Somali'de 81 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi - Son Dakika Haber
00:02 Efsane tenisçiden 'cinsiyet değişimi' yorumu: 7 yaşındaki çocuklar bile cinsiyet değiştirmeye başladı - Son Dakika Haber
23:57 Irak, ABD Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:38:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]