Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan, seçimlerin 2. turundaki rakibi Sandu'ya "münazara" teklifi - Son Dakika

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan, seçimlerin 2. turundaki rakibi Sandu'ya "münazara" teklifi

03.11.2020 15:31
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan, seçimlerin 2. turundaki rakibi Sandu'ya

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, aday olduğu cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundaki rakibi Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu'yu münazaraya davet etti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, aday olduğu cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundaki rakibi Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu'yu münazaraya davet etti.

Dodon, başkent Kişinev'de, ülkede pazar günü düzenlenen ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Moldova'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki sorunlar konusuna da değinen Dodon, çiftçilerin bu sene kuraklıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Sandu'nun cumhurbaşkanı olması halde ülkede "istikrarsızlık" ve "kaos"un yaşanacağını savunan Dodon, "Vatandaşları tüm riskleri gözden geçirmeye çağırıyorum." dedi.

Münazarada Sandu ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirten Dodon, "Seçim karargahımın çalışanlarına, Sandu'nun tarafıyla iletişime geçmelerini ve tarafsız bir platformda görüşme ayarlamalarını rica ediyorum. Konuşacağımız çok şey var." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığını sonra da parlamentoyu temizleyeceğiz"

Öte yandan, Dodon'un ikinci turdaki rakibi Sandu ise vatandaşları kendisini desteklemeye çağırarak, "Yolsuzluktan ve Dodon'dan kurtulmamızı, hırsızları cezalandırmamızı istiyor musunuz? Hepimiz bunu istiyoruz ve bunu desteğinizle yapabiliriz." dedi.

Sandu, seçimin ilk turunda yüzde 16,90 oyla üçüncü olan "Bizim" Parti lideri Renato Usatii ile bugün görüştüklerini de dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığını sonra da parlamentoyu temizleyeceğiz." diyen Sandu, ülke parlamentosunun halkın iradesini temsil etmediğini ve erken seçimlerin yapılması gerektiğini savundu.

Bazı adaylardan Sandu'ya destek

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna katılan "Bizim" Parti lideri Usatii, ikinci turda Sandu'yu destekleyeceğini bildirdi.

Ayrıca, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku, Moldova Liberal Demokratik Partili (PLDM) Tudor Deliu ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca Sandu'ya desteklediklerini açıkladı.

Seçimlerde 6,49 oy alan "Şor" Partili Violeta İvanov ise bu konuda henüz açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı. 15 Kasım'da yapılması planlanan ikinci turda, en fazla oy alan Batı yanlısı Sandu ile Rus yanlısı tutumuyla bilinen Dodon cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan, seçimlerin 2. turundaki rakibi Sandu'ya 'münazara' teklifi - Son Dakika


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