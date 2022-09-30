Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım 'ın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Sandu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını kınadı - Son Dakika

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