Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını kınadı - Son Dakika
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Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını kınadı

30.09.2022 19:22
Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını kınadı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını kınadı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını kınadı.

Sandu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, silah gölgesinde düzenlediği sahte oylamaların ardından işgal edilen Ukrayna'nın bölgelerini yasa dışı ilhak etme girişimini şiddetle kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Sandu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Luhansk, Donetsk, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını kınadı - Son Dakika

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