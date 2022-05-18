Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, AP vekillerinden ülkesinin AB üyeliğine destek istedi - Son Dakika
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Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, AP vekillerinden ülkesinin AB üyeliğine destek istedi

18.05.2022 18:15
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, AP vekillerinden ülkesinin AB üyeliğine destek istedi

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap ederek, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap ederek, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Sandu, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "AB düzeyinde siyasi kararların alınması gerektiğinin farkındayız. Bunların kolay kararlar olmadığının da farkındayız ancak Moldova'ya aday statüsü verilmesi doğru bir karar. Biz AB'ye aitiz." diye konuştu.

Yüz binlerce Ukraynalının savaşın başından bu yana Moldova topraklarını transit olarak kullandığını ve ülkesinin yarısı çocuk, 90 bin kadar Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını belirten Sandu, bunun ağır bir yük olduğunu söyledi.

Sandu daha sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısına katıldı. Metsola, toplantıda Moldova'nın AB ailesine ait olduğu mesajını verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Sandu ile görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada da "Borrell'in Moldova'nın AB üyeliği hedefine atıfta bulunarak, Birliğin bu ülke ile ilişkilerini daha da derinleştirme taahhüdünün altını çizdiği" kaydedildi.

Ukrayna'nın ardından Moldova da Gürcistan ile martta AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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