Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: "Rus askeri güçlerin Transdinyester'den çıkarılması gerekiyor" - Son Dakika

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: "Rus askeri güçlerin Transdinyester'den çıkarılması gerekiyor"

30.11.2020 18:09
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu:

Moldova'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rus askeri güçlerinin, ülkenin Transdinyester bölgesinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Moldova'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rus askeri güçlerinin, ülkenin Transdinyester bölgesinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" meselesine değinen Sandu, bölgede Rus askeri birliklerinin bulunduğunu anımsattı.

Bölgedeki Rus varlığının iki bileşenden oluştuğunu dile getiren Sandu, Transdinyester'de hem Rus Askeri Operasyon Grubu'nun hem de Rus barış güçlerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Sandu, "Rus Askeri Operasyon Grubu'nun burada bulunmasıyla ilgili anlaşmamız yok. Bu birliklerin bölgeden çıkarılması gerekiyor. Devletin pozisyonu budur." dedi.

Rus barış güçlerinin ise 1992'de Moldova ile Rusya arasından yapılan anlaşma gereği bölgede bulunduğunu anlatan Sandu, "Burada savaş tehlikesi yok. Bu misyonun AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) himayesi altındaki misyonla değiştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sandu, tüm konuları Rus yetkilileriyle istişare etmeye hazır olduklarını söyledi.

Transdinyester meselesinin çözümüne ilişkin, AGİT bünyesinde Moldova, Transdinyester, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatı sürecinin de devam ettiğini hatırlatan Sandu, söz konusu format kapsamındaki müzakere sürecini aktifleştirmek istediğini dile getirdi.

"Transdinyester'deki cephanenin imha edilmesi gerekiyor"

Transdinyester'in Cobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'ya ait cephanedeki silahların ülke dışına çıkarılması gerektiğini de belirten Sandu, Rusya'nın bu cephanenin imha edilmesi konusunda yardımcı olma sözü verdiğini hatırlattı.

Sandu, Transdinyester bölgesinde çeşitli alanlarda kaçakçılık yapıldığına da dikkati çekerek, buna sona vermek istediğini belirtti.

- "Tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyorum"

Maia Sandu, AA muhabirinin, "Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde stratejik seviyeye çıktı. İkili ilişkilerin devamlılığı açısından ne gibi strateji izleyeceksiniz?" sorusuna karşılık, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Sandu, "Dış politikanın, Moldova'nın ulusal çıkarları doğrultusunda olması yönünde çalışacağım. Bu, izleyeceğim dış siyasetin ana prensibi olacak." ifadelerini kullandı.

"AEB'e gözlemci olma prosedürlerinin doğru uygulandığından emin değilim"

Moldova'nın 2018'den itibaren Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) gözlemci sıfatında olduğunu anımsatan Sandu, gözlemci olma kararının alınmasıyla ilgili soru işaretleri olduğuna işaret etti.

"Bu kararın alınmasında tüm prosedürlerin doğru şekilde uygulandığından emin değilim." diyen Sandu, bu konuyu göreve resmen başladığında Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı ile istişare edeceğini aktardı.

Sandu, ülkedeki mevcut parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.

Transdinyester, Cumhurbaşkanı, Moldova, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: 'Rus askeri güçlerin Transdinyester'den çıkarılması gerekiyor' - Son Dakika


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