Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, ülkedeki gösterilerde yasaların ihlal edildiğini söyledi

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, dün ülkede düzenlenen protesto gösterilerinde yasaların ihlal edildiğini belirterek "Organizatörler, protestonun yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamadı." dedi.

Sandu, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, dün ülkede düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Moldova güvenlik güçlerinin gösterilerde düzeni sağladığını belirten Sandu, "Polis, dünkü protesto gösterilerinde ihlallerin olduğunu bildirdi. Organizatörler, protestonun yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamadı. Barışçıl protestolarda kullanılması yasaklanan maddeler bulundu." dedi.

Sandu, polise, "göstericilere barışçıl şekilde müdahale ettiği ve ülkede toplumsal düzeni sağladığı için" teşekkür etti.

Protesto gösterileri yaklaşık 1 aydır sürüyor

Dün Moldova'nın başkenti Kişinev'de, doğal gaz fiyatının artması nedeniyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenmişti.

Moldova İçişleri Bakanlığı, gösteriye yaklaşık 6 bin kişinin katıldığını açıklarken, muhalif basında söz konusu sayının 70 bin olduğu ifade edilmişti.

Yaklaşık bir aydır devam eden gösterilerde, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binalarının önünde kurulan çadırlar polis tarafından kaldırılmıştı.

Eylül ortasında başlayan gösteriler, Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisince düzenleniyor.