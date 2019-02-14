Son Dakika Haberleri: Moldova'da Büyükelçi Krizi

Moldova'da Büyükelçi Krizi

1 saat önce

Moldova Dışişleri Bakanı Andrey Golbur, hükumetten, Moldova'nın Moskova Büyükelçisini geri çağırmasını talep etti.

Moldova'da Büyükelçi Krizi, System.String[]
Moldova Dışişleri Bakanı Andrey Golbur, hükumetten, Moldova'nın Moskova Büyükelçisini geri çağırmasını talep etti.

Afganistan'da esir alınan sonra da Rusya'ya götürülen Moldovalı pilotların krizi devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır Rusya'da olduğu bilinen pilotlardan hala haber alınamaması siyasi problemlere sebep oluyor. Moldova Dışişleri Bakanı Andrey Golbur, hükumetten, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Andrey Negutsu'nun geri çağırmasını istedi. Rusya'nın Moldovalı pilotlar hakkında Moldova makamlarıyla konuşmayı hala reddetmesi eleştirilere sebep olurken, Moldova basını Moskova Büyükelçisini suçluyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Moldova Büyükelçisi görevini gereğince yapamadığı konusunda eleştiriliyor.

Afganistan'da 24 Kasım 2015'te 18 yolcu ve üç mürettebat taşıyan bir helikopter Taliban tarafından Faryab eyaletinde düzenlenen saldırıda düşürülmüştü. Helikopterdeki Moldova ekibi üyelerinden biri ölmüş iki Moldova vatandaşı ise yakalanarak esir alınmıştı. Ama pilotlar daha sona serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Moldovalıların Rusya'da olduğu söylenmesine rağmen, Rus makamlarının tepkisiz davranması eleştirilere neden oluyor. - KİŞİNEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Moskova, Moldova, Politika
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