Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi 1 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi 1 Kasım'da yapılacak

Moldova Parlamentosu, ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 1 Kasım'da yapılması kararı aldı.

Moldova Parlamentosu, ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin 1 Kasım'da yapılması kararı aldı. Parlamentoda, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un teklif ettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin 1 Kasım 2020'de yapılmasına ilişkin karar kabul edildi. Dodon, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı. Parlamentoda en çok sandalyeye sahip Sosyalist Parti, Dodon'u aday olması halinde destekleyeceğini duyurmuştu. 2016'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan İgor Dodon, yüzde 52 oy almıştı. Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Dodon, 1996'dan sonra doğrudan halk oylaması ile Moldova'da seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali

Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı

Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu

Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek