Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 15 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 15 Kasım'da yapılacak

04.11.2020 19:41
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 15 Kasım'da yapılacak, System.String[]

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Cimil, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 15 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Cimil, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 15 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Cimil, başkent Kişinev'de, ülkede pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçlarının onaylandığını belirten Cimil, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını söyledi.

Cimil, "Komisyon, ikinci turun 15 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı. İkinci turda, en fazla oy alan iki aday yarışacak." dedi.

Sandu, Dodon'un "münazara" teklifini kabul etti

Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri olan eski Başbakan Maia Sandu, aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki rakibi mevcut Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un "münazara" teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Sandu, "Tek türlü münazaraya tarafsız bir platformda katılacağım. Münazaranın detayları, karargahlar üzerinden belirlenecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılan "Bizim" Parti lideri Renato Usatii, Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nestase ve birkaç siyasi partiden oluşan "Birleşme" (Unirea) Bloku adayı Dorin Chirtoaca ile görüştüğüne dikkati çeken Sandu, diğer adaylarla da görüşmeyi umduğunu dile getirdi.

Sandu, "Seçmenlerimiz, cumhurbaşkanlığını, parlamentoyu, hükümeti ve tüm devlet yapılarını temizlemek istiyor. Bunu Moldova Anayasası'na göre yapacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Dodon, dün, Maia Sandu'yu münazaraya davet etmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, PAS lideri olan eski Başbakan Maia Sandu yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise yüzde 32,61 oyla ikinci olmuştu.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı. İkinci turda, en fazla oy alan Batı yanlısı Sandu ile Rus yanlısı tutumuyla bilinen Dodon, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 15 Kasım'da yapılacak - Son Dakika


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