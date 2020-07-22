Moldova'da Ermeniler Azerbaycanlı göstericileri provoke etti - Son Dakika

Moldova'nın başkenti Kişinev'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto eden Azerbaycanlılar Ermeniler tarafından provoke edildi.

Ermenistan'ın Kişinev Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti.

Azerbaycan bayraklarını taşıyan göstericiler, Ermenistan aleyhine slogan attı.

Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınayan Azerbaycanlılar, Ermeniler tarafından provoke edildi.

Olay yerine gelen Moldova polisi, iki grup arasında yaşanan arbedeyi engelledi.

Azerbaycan'ın Kişinev Büyükelçisi Kutsi Osmanov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki silahlı çatışmanın Moldova'ya taşınmaması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan'ın Kişinev Büyükelçiliği binasının önündeki olaylarda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un danışmanı Ernest Vardanyan ile Rus yanlısı Moldova Sosyalist Partiden milletvekili Gayik Vartanyan'ın yer aldığını ileri süren Osmanov, "Bunu yapmaları için ahlaki hakları yok. Onlar Moldova vatandaşıdır. Ermenistan'ın değil Moldova'nın çıkarlarını temsil etmeleri gerekiyor." dedi.

Azerbaycan ile Moldova arasında dost ilişkilerin olduğuna da dikkati çeken Osmanov, Moldova'ya salgın döneminde 30 tonluk insani yardım gönderdiklerini anımsattı.