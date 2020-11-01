Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Son Dakika

Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

01.11.2020 14:58
Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında, System.String[]

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için halk sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için halk sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Igor Dodon dahil toplam 8 aday cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için yarışıyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un görev süresinin bitmesiyle birlikte ülkede halk sandık başına gitti. Ülkede 3 milyon 287 bin 140 seçmen bulunurken, 36 bölge ve büyükelçilik binalarında kurulan 2 bin 143 sandıkta oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve barış gücü ordularının bulunduğu Trandinyester halkı da Moldova tampon bölgesine kurulan sandıklarda oy kullanmaya geldi. Bin 884 yerel gözlemci ve 309 yabancı gözlemci tarafından takip edilen seçimlerde oy kullanma işlemi saat 21.00'de sona erecek.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu tarafından seçimler yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri altında gerçekleşirken, adayların seçimi kazanması için yüzde 50'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışacak ve en fazla oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Rusya yanlısı politikalarıyla tanınan mevcut Cumhurbaşkanı Igor Dodon seçimlere bağımsız aday olarak katılıyor. Eski Başbakan ve Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Başkanı Maia Sandu seçimlerin güçlü adayları arasında görülüyor. Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) Başkanı Andrei Nastase, Moldova Liberal Demokratik Partili Tudor Deliu, Ulusal Birlik Partili (PUN) Oktavian Tsıku, Bizim Parti Başkanı Renato Usatii, Şor Partili Violeta Ivanov, Unirea (Birleşme) Bloğu adayı Dorin Chirtoaca seçimlerde boy gösteren adaylar arasında bulunuyor.

Seçimlerin en dikkat çeken adaylarından biri olan Oktavian Tsıku, sabah oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu Romanya ile birleşmeye ve NATO'ya katılmak için kullandığını söyleyerek, tüm Moldova halkından destek istediğini belirtti.

Eski Başbakan Maia Sandu ise Avrupa Birliği yanlısı politikalarıyla dikkat çekerken, seçim propagandası da bu yönde oldu. Rusya yanlısı politikalarıyla tanınan Igor Dodon ise dış politikada dengeli politikalar sürdüreceğini söyleyerek seçmenden oy istedi. Rusya yanlısı politikalarıyla tanınan bir başka aday Renato Usatii, ülkede birlik ve yenilik için halkından oy istedi.

-İHA-

Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında
Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Moldova'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında - Son Dakika


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