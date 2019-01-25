Moldova'da Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk Dili Sınıfı Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili sınıfı açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili sınıfı açıldı.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 2017 yılında bölgeye ziyareti sonrasında Yunus Emre Enstitüsü ve Komrat Devlet Üniversitesi arasında imzalanan Türkoloji projesiyle Türk Dili ve Edebiyat Bölümünün açılmasına karar verilmişti. TİKA, Türk Dili ve Edebiyat Bölümünün açılması amacıyla tahsis edilen sınıfın tadilat ve donanımını gerçekleştirdi. Türk dili sınıfının açılış törenine Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Sergey Zaharıa katıldı. Yeni Türkçe sınıfları kurulması için Türkiye olarak her zaman gerekli desteğin verileceğini vurgulayan Büyükelçi Sökmensüer, "Halihazırda Türkçe öğrenmek isteyen gençlere eğitim verilen sınıfın önümüzdeki dönemlerde daha fazla öğrenciye ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.



Gagavuz köylerinde Türkçe okulların açılması ve Gagavuz öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sağlanması için çalışan Türkiye'nin yetiştirdiği devlet ve sanat adamı Hamdullah Suphi Tanrıöver'in isminin verildiği sınıfın 2019-2020 eğitim yılında 30 öğrenciyle eğitime başlaması planlanıyor. - ANKARA

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