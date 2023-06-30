Moldova'da Havalimanında Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, ülkeye girişine izin verilmemesi üzerine silahla ateş açtı.

BİRKAÇ KİŞİYİ REHİN ALDI

Saldırgan birkaç kişiyi rehin alırken, havalimanındaki uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Havalimanına güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı. Olayda hayatın kaybeden 2 kişinin havalimanında görevli olduğu belirtildi.