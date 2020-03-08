Moldova'da ilk koronavirüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moldova'da ilk koronavirüs vakası - Son Dakika

Moldova'da ilk koronavirüs vakası

1 saat önce

Moldova'da, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Moldova'da ilk koronavirüs vakası, System.String[]

Moldova'da, ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarın acil toplantı yapacağı duyuruldu.

Moldova, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da Demokrat Parti lideri Zingaretti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Moldova'da ilk koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]