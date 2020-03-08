Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi - Son Dakika Dünya

Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi

6 saat önce

Moldova'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Moldova'da ilk koronavirüs vakası teşhisi, System.String[]

Moldova'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Moldova Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, İtalya'dan gelen bir Moldova vatandaşında yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

48 yaşındaki kadın hastanın sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen açıklamada, ateş, ağır solunum yetmezliği, öksürük ve genel halsizlik şikayetleri nedeniyle havaalanından başkent Kişinev'de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Ayrıca hastada diyabet, hipertansiyon rahatsızlıkları ve aşırı kilo problemi olduğu belirtildi.

Moldova hükümetinin koronavirüsle ilgili tedbirleri görüşmek üzere bugün olağanüstü toplantı yapma kararı aldığı kaydedildi.


Sağlık Bakanlığı, Moldova, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
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