Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci başladı - Son Dakika

Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci başladı

02.03.2021 22:01
Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci başladı, System.String[]

Moldova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci başladı.

Moldova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci başladı.

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 18 Mart 2020'de gerçekleştiği ülkede, aşılamanın ilk gününde 751 kişi aşı oldu.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama, Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya'nın Moldova'ya ulaştırdığı İngiliz- İsveç üretimi 21 bin 600 doz AstraZeneca aşısıyla yapılıyor.

İlk etapta sağlık personelinin aşılanmaya başladığı Moldova'da, ikinci etapta 60 yaş üstündekilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlara aşı uygulanacak.

Üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında mart ayında 14 bin 400 doz, Romanya'dan da toplamda 200 bin doz aşının Moldova'ya ulaştırılması bekleniyor.

Virüse karşı tedbirlerin yeniden sertleştirildiği Moldova'da, Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" aşısı, Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısı ile AstraZeneca aşısı tescil edildi.

"Aşılama, salgını durdurmanın tek yolu"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, aşılamanın ülkede Kovid-19'un yayılmasını engelleyeceğini belirtti.

Bazı kişelerin aşılama sürecine güvenmediğine dikkati çeken Sandu, "Aşılama, salgını ve ölümleri durdurmanın ve tedbirlerin kaldırılmasının tek yoludur." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1400 artarak 187 bin 847'ye, virüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 27 artışla 4 bin 2'ye yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte 609 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 167 bin 442'ye ulaştı.

Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Münir Karaloğlu, Moldova, Romanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci başladı - Son Dakika


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