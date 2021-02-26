Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler yeniden sertleştirildi - Son Dakika

Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler yeniden sertleştirildi

26.02.2021 22:35
Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler yeniden sertleştirildi, System.String[]

Moldova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Moldova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının ve virüs nedeniyle ölü sayısının arttığı ve bu nedenle virüse karşı önlemlerin sıkılaştırılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Karara göre, özel ve devlet okullar ile üniversiteler uzaktan eğitim uygulamasına geçecek.

Tiyatro ve konser salonları izleyiciler için kapalı olurken, başkent Kişinev'de toplu ulaşım hafta sonu çalışmayacak.

Ayrıca ülkedeki çalışanların büyük kısmı uzaktan çalıştırılacak.

Karar gereği, 5 Mart itibarıyla ülkeye giriş yapanların son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi sonucunu sınırda ibraz etmesi gerekecek. Test sonucu olmayanlar 14 gün karantinada kalacak.

Öte yandan, 5 yaş altındaki çocuklar, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, gemi, tren ve uçak mürettebatının yanı sıra delegasyon üyeleri, sınır çalışanları, transit geçiş yapan yolcular ile Kovid-19 aşısı sertifikasına sahip olanlar, test sonucu olmadan ülkeye giriş yapabilecek.

Kovid-19 vaka sayısı 183 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1452 artarak 183 bin 338'e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 28 artışla 3 bin 899'a çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 567 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 164 bin 888'e ulaştı.

Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Moldova'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci henüz başlamadı.

Moldova, Kişinev, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler yeniden sertleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 2 rütbeli asker kayıp Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Normalleşmede bir planımız yok İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı         
22:29
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi         
21:25
Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi         
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü         
14:51
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 22:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler yeniden sertleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei