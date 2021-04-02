Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi - Son Dakika

Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi

02.04.2021 00:49
Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi, System.String[]

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeniden ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeniden ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'a kadar ilan edilen OHAL çerçevesinde Kovid-19'a karşı tedbirler sertleştirildi.

Karar gereği, ülkedeki park, oyun ve spor alanları ile dinlenme merkezleri kapatılırken, miting ve çeşitli törenlerin düzenlenmesi yasaklandı.

Moldova'nın başkent Kişinev ile Beltsi kentinde 23.00-05.00 saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, ülke genelinde devlet kurumları ve özel şirketlerin, personelinin yüzde 70'ini uzaktan çalıştırma uygulamasına geçmesi gerekiyor.

Buna göre, vatandaşlar, çeşitli hizmet veren devlet kurumlarını randevu alarak ziyaret edebilecek.

Okulların uzaktan eğitim uygulamasına devam edeceği belirtilirken, anaokulların çalışacağı aktarıldı.

Moldova Savunma Bakanlığının da OHAL kapsamında getirilen tedbirlerin uygulanması konusunda ilgili kurumlara gerekli desteği sağlayacağı kaydedildi.

Ayrıca, karara göre, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde 16 Mayıs'ta yapılacak Halk Meclisi (Halk Topluşu) seçimleri ertelendi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 1515 artarak 231 bin 756'ya, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 43 artışla 5 bin 3'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerden 108'inin sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, ülkede, son 24 saatte 2 bin 55 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı da 209 bin 907'ye ulaştı.

Moldova'da 42 binden fazla kişi aşılandı

Moldova'da 2 Mart'ta Kovid-19'a karşı başlayan aşılama süreci kapsamında, şimdiye kadar 42 bin 154 kişinin aşılandığı kaydedildi.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama, AstraZeneca ve BioNTech-Pfizer aşılarıyla yapılıyor.

İlk etapta sağlık personelinin aşılanmaya başladığı Moldova'da, ikinci etapta 60 yaş üstündekilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlarına aşı uygulanacak. Üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Moldova'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 18 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği ülkede, 24 Mart'ta 2 bin 273 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Virüse karşı tedbirlerin yeniden sertleştirildiği Moldova'da, Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" aşısı, Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısı ile İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca aşısı tescil edilmişti.

Münir Karaloğlu, Olağanüstü Hal, Moldova, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi - Son Dakika


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